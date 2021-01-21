Какие отношения связывали актеров Богатырева и Кузнецову на съемках "Кухни"

Актеры Екатерина Кузнецова и Марк Богатырев два года работали бок о бок. Во время съемок сериала "Кухня" знаменитостям приписывали роман.

В свежем интервью Екатерина Кузнецова прокомментировала слухи об интрижке с коллегой по цеху. Актриса отметила, что всегда хорошо относилась к Богатыреву. Она считает Марка профессионалом своего дела. Между тем никакого романа у нее и артиста не было. На площадке сериале "Кухня" знаменитости только работали.

На момент съемок ситкома Екатерина Кузнецова была в отношениях с артистом Евгением Прониным. Молодые люди встречались несколько лет, после чего отправились в ЗАГС. Через полгода после бракосочетания Кузнецова и Пронин расстались. Екатерина подала на развод, узнав об измене мужа.

Актриса сериала "Кухня" очень переживала из-за предательства любимого человека, однако смогла взять себя в руки. Расставшись с изменником, Кузнецова сняла квартиру своей мечты и отправилась с подругой в заграничное путешествие. "Это было просто лучшее лето в моей жизни!" – сказала Екатерина.

Как писали "Дни.ру", в ноябре 2020 года стало известно, что звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев женился. Его избранницей стала известная актриса Татьяна Арнтгольц. До свадьбы знаменитости встречались около трех лет. Торжество звезд было тайным. На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие.