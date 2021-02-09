"Сын Бойко? Похож даже сзади": Порошина впервые показала подросшего малыша

В 2019 году знаменитость в пятый раз стала мамой. У артистки родился сын Андрей. Мария Порошина два года прятала малыша от общественности.
Накануне звезда российских теленовелл впервые показала двухлетнего Андрея. В личном микроблоге Порошина опубликовала фото мальчика. Ребенок запечатлен со спины, поэтому вопрос его схожести со знаменитой родительницей остается открытым.
"Какой крепыш (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А, что мальчику уже 2?", "Поздравляю вас!!! Прям Мужичок-мужичком растет!", "Сын Бойко? Похож даже сзади", "Высокий такой", - восхищаются наследником звезды сериалов пользователи Сети.
Мария Порошина скрывает личность отца пятого отпрыска. Ходят слухи, что знаменитость родила от коллеги по сериалу "Всегда говори "всегда" и давнего друга Ярослава Бойко. Актер, к слову, женат. Поговаривают также, что возлюбленный артистки не имеет ничего общего с кино и живет за рубежом.
Заботиться о пятерых отпрысках Порошиной помогают няни. Актриса активно снимается. В конце 2020 года Мария получила роль в сериале "Склифосовский". В девятом сезоне артистка перевоплотилась в доктора, который присоединяется к команде и меняет привычный ход вещей.
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