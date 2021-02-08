Озчивит из "Основания: Осман" оставил семью и улетел в Чечню

В гости к Рамзану Кадырову приехали режиссер сериала "Основание: Осман" Метин Гюнай, продюсер Мехмет Боздаг, исполнитель главной роли Бурак Озчивит и другие. Как оказалось, глава региона с интересом следит за сюжетом турецкой теленовеллы.
Гостям устроили теплый прием в лучших чеченских традициях. Для создателей ленты организовали концерт, в рамках которого выступили местные танцевальные ансамбли и вокалисты. Вечером Рамзан Кадыров угощал знаменитостей вкусным ужином.
По словам Кадырова, встреча получилась теплой. "И мне очень приятно было видеть искренних, добродушных и жизнерадостных людей, с которыми можно найти много общих тем" – написал глава республики в соцсети "ВКонтакте".
Отметим, на днях завершились съемки второго сезона сериала "Основание: Осман". Актер Бурак Озчивит, играющий в ленте султана Османа Гази, ушел в отпуск. Актер собирался провести время с родными – женой актрисой Фахрие Эвджен и маленьким сыном Караном. Видимо, семейный отдых пришлось прервать ради встречи с Рамзаном Кадыровым.
Напомним, сериал "Основание: Осман" является продолжением картины "Возрождение: Эртугрул". Рамзан Кадыров рассказывал, что он и его родные с удовольствием смотрели эту теленовеллу. В 2018 году глава республики посещал съемочную площадку ленты. В 2019 году творческий коллектив проекта прилетал по приглашению Кадырова в Чечню для участия в конном походе. Позднее один из сыновей Рамзана Ахматовича получил небольшую роль в картине.
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе
цены растут, а зарплаты не поднимают