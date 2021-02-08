Дарья Мельникова после раздельного отдыха откровенно высказалась о разводе

По словам актрисы, в ее семье действительно иногда случаются конфликты. В семейной жизни, считает звезда сериала "Папины дочки", невозможно избежать столкновений. Судьба постоянно подбрасывает супругам все новые и новые поводы поспорить.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов за годы совместной жизни научились выходить из конфликтов с минимальными потерями. Многие проблемы удается решить сразу. Актриса уверила, что ее браку ничего не угрожает, о разводе речи нет. Дарья и Артур работают над отношениями.
Напомним, Мельникова и Смольянинов стали мужем и женой в 2013 году. Через два года после бракосочетания у пары появился сын Артур. В 2018-м знаменитость подарила избраннику второго наследника – Марка.
Не так давно звезда сериала "Папины дочки" отправилась на отдых без мужа. Это породило слухи о проблемах в отношениях четы. Дарья Мельникова увезла детей из Москвы. Знаменитость некоторое время находилась в подмосковном санатории. Как призналась Мельникова, отпуск положительно сказался на ней. Наследники помогли артистке вновь окунуться в детство.
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