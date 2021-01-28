"Какой-то непрекращающийся ужас": Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о семейном кризисе

По словам знаменитости, обычно она впадает в уныние осенью, однако сейчас она узнала о постковидной депрессии. Внезапно Дарья Мельникова осознала количество боли и горя на Земле. Звезда сериала "Папины дочки", начала рассуждать над фундаментальными вопросами, например, о цели жизни. "Зачем множить людей дли боли?" – задумалась актриса.
От депрессии 28-летнюю знаменитость спасают отпрыски. У артистки два сына – пятилетний Артур и двухлетний Марк.
Дарья Мельникова не скрывает, что тяжело привыкала к роли мамы. Первый год жизни первенца артистка постоянно ощущала страх. Дарья не была готова к переменам и ограничениям, которые связаны с младенцем. Актрисе пришлось оставить любимую работу и хобби, ее тело изменилось. Мельниковой казалось, что она прикована наручниками к ребенку, которого боится.
"Я испытывала какой-то непрекращающийся ужас", – откровенно сказала звезда сериала "Папины дочки".
Счастье материнства Дарья ощутила только с появлением второго малыша. Младший ребенок подарил знаменитости силы, излечил ее от тревог. В какой-то момент семья Мельниковой погрузилась в кризис, появление Марка изменило ситуацию в положительную сторону. До вторых родов звезда сериала "Папины дочки" ощущала себя не матерью, а старшим членом семьи.
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