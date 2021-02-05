Хилькевич и ее муж откровенно обсудили измены: Отпускаем друг друга со скрипом

Анна Хилькевич более пяти лет замужем за бизнесменом Артуром Волковым. У пары две дочери – пятилетняя Арианна и двухлетняя Мария. По словам звезды сериала "Универ", ее брак прошел через разные периоды. Особенно тяжело было после рождения каждого из детей. В переломный момент могло дойти до развода. прочитано 218 раз Минувшей осенью у Артура и Анны был серьезный разговор. Супруги высказали друг другу все, что накопилось на душе. Поговорив, Хилькевич и Волков нашли общие точки, вспомнили об объединяющих интересах. Баланс в паре был восстановлен. ПО ТЕМЕ "С головой что-то": пожаловавшаяся на бессонницу Хилькевич переполошила народ Универ. Новая общага – 3 сезон (сериал) Анна Александровна Хилькевич актриса Артистка и бизнесмен стараются не давать друг другу поводов для ревности. Ранее актриса беспочвенно подозревала супруга в интересе к другим женщинам, со временем она поняла, что такое поведение вредит отношениям. Хилькевич всегда говорит мужу, что та или иная ситуация для нее некомфортна. Не так давно звезда "Универа" одна проводила время на Алтае. Супруг Анны не был рад этой поездке. "Отпускаем друг друга со скрипом, но с пониманием", - рассказала Анна Хилькевич в свежем интервью. Анна подробно отчиталась Артуру о поездке. Муж не просил актрису делать этого, но она понимала – так всем будет спокойнее. Хилькевич уверена, что, если человек захочет изменить, его ничто не остановит. Артур и Анна часто откровенно обсуждают тему неверности. Супруги сходятся во мнении, что счастливая семья не может быть построена на лжи. Они выступают за честные отношения. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

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