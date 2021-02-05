"Никто не виноват...": Глафира Тарханова вышла на связь после задержания

5 февраля российская знаменитость прилетела в аэропорт Борисполь. Там же Глафиру Тарханову задержали пограничники. На актрису составили протокол, обвинив в незаконном проникновении на территорию Украины.
Власти Незалежной запретили Тархановой въезд в страну на три года. Причиной тому стало посещение "оккупированного" Крыма. Как оказалось, ранее Глафира приезжала на полуостров работать в сериале "Непотопляемая".
В личном микроблоге Глафира Тарханова опубликовала снимок из аэропорта. Актриса запечатлела себя крупным планом. Нижнюю часть лица звезда теленовелл спрятала под маской. Знаменитость сообщила, что возвращается домой. Запрет на въезд в соседнее государство Глафира комментировать не стала.
"Необычные дни... 4 перелета... Роль досталась не мне... Никто не виноват... так сложилось... Еще 3 часа – перелет и я дома... (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – вышла на связь с поклонниками Тарханова.
Судя по всему, Глафира летела на Украину на пробы. Поклонники поддержали звезду сериалов, отметив, что у нее будет масса других, возможно, более выгодных предложений.
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