Тарханова впервые показала всех сыновей

Глафира Тарханова предпочитает скрывать свою личную жизнь, поэтому поклонники бурно реагируют, когда актриса публикует снимки своей семьи. Например, недавно артистка впервые показала фото с четырьмя сыновьями.

Глафира Тарханова решила рассказать подписчикам своего инстаграм-аккаунта, как она провела новогодние праздники. Актриса обнародовала несколько снимков, сделанных во время семейного путешествия в Санкт-Петербург.

На кадрах запечатлена не только артистка, но и ее супруг Алексей Фаддеев вместе с четырьмя сыновьями. Все были облачены в пижамы. "Был Дед Мороз. Читали стихи и не только. После полуночи прогулялись полным составом по набережной", – рассказала Тарханова о проведенном времени в Северной столице.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии семьи. Правда, интернет-пользователи выразили сожаление, что Глафира не показала лица подросших наследников. Так или иначе, фолловеры поздравили артистку и ее близких с прошедшими праздниками. "Мне всегда хотелось увидеть вашу семью полным составом", – призналась одна из поклонниц.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Глафире Тархановой посоветовали развестись с мужем. Скандальная обозревательница Лена Миро считает, что актриса, будучи женой Алексея Фаддеева, выглядит, как загнанная лошадь.