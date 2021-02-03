Кардинальное преображение: Хатидже из "Великолепного века" сложно узнать

В сериале "Великолепный век" у актрисы Сельмы Эргеч была не главная, но запоминающаяся роль. Карьера артистки после съемок в теленовелле сложилась довольно удачно.

Творческий путь Сельмы Эргеч начался задолго до появления в сериале "Великолепный век". Роль сестры султана Хатидже стала для артистки очередной профессиональной ступенькой. Между тем сама Эргенч очень любила свою героиню. По словам актрисы, она и ее персонаж Хатидже Султан были противоположными личностями. Сельма постоянно пыталась понять мотивы девушки. Актриса получала огромное удовольствие, исполняя эту роль.

В 2013 году Эргеч вышла из каста "Великолепного века". На волне популярности теленовеллы актриса завела аккаунт в "Инстаграм", который активно наполняет до сих пор. Знаменитость продолжила появляться в драматичных образах. Сельма снялась в картинах "Твоя история", "Крымчанин", в сериале "Дела сердечные". Звезду "Великолепного века" можно увидеть в фильме о вампирах "Невыжившие". Для экшн-ленты Эргеч даже превратилась в блондинку, кардинально преобразившись.

Периодически актрисе предлагают рекламные контракты. Так некоторое время назад Сельма Эргеч продвигала средства по уходу за волосами. Периодически исполнительница роли Хатидже Султан появляется на обложках турецкого глянца.

О личной жизни Сельмы мало что известно. Артистка не любит рассказывать о семье. Знаменитость более пяти лет состоит в браке с бизнесменом Джаном Озом. В 2016-м у пары появилась дочь Майя.

Сельма Эргеч продолжает дружить с другими звездами сериала "Великолепный век". Например, она часто встречается с Нур Феттахоглу, игравшей Махидевран Султан. В 2020 году Эргеч снялась в фильме "Дар". На площадке знаменитость работала с Мехметом Гюнсюром, Фатихом Алом и Селен Озтюрк, которые также в свое время работали в теленовелле о султане Сулеймане I.