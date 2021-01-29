Будущее звезды турецких сериалов оказалось на волоске из-за обвинений в насилии над экс-женой

Озджан Дениз заявил, что Фейза Актан вступила в сговор с журналистами, чтобы сфабриковать скандал. Дескать, экс-супруга вылила на него ушат грязи аккурат перед выходом нового сериала "Я так долго тебя ждал". В картине актеру досталась главная роль.
Действия Фейзы Озджан назвал спланированной акцией по уничтожению его карьеры. Актер считает, что его пытаются "утопить".
Напомним, ранее Фейза Актан направила иск в один из стамбульских судов. Бывшая жена обвинила звезду сериала "Любовь против судьбы" в эмоциональном насилии и угрозах убийством. В заявлении Актан указала, что Озджан Дениз обещал расправиться с ней. Угрозы звучали при свидетелях. Скриншот иска Фейза отправила журналистам.
Знаменитость назвала обвинения клеветой. Артист публично опроверг слова бывшей жены. Между тем турецкая общественность, которая очень резко реагирует на тему насилия над женщинами, встала на сторону Актан. В Сети появились предложения бойкотировать проекты, в которых участвует Дениз.
У звезды сериала "Любовь против судьбы" большие неприятности. Если актер не сможет доказать свою невиновность, его будущему на телевидении и в кино придет конец. Подобное произошло со звездой сериала "Великолепный век" Озаном Гювеном. Актер фигурировал в деле о домашнем насилии, на фоне скандала он лишился ролей.
Напомним, Озджан Дениз и Фейза Актан развелись более года назад. С тех пор экс-супруги судятся. Актер сериала "Любовь против судьбы" собирается выселить Актан из своего дома и лишить ее права опеки над ребенком. Фейза, в свою очередь, требует денег от бывшего мужа.
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