Лиза Арзамасова объяснила стремительность свадьбы с Ильей Авербухом

По словам актрисы, в период карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции она и ее любимый смогли насладиться друг другом. Авербух и Арзамасова провели лето 2020 года на даче. Актриса и фигурист на время превратились в заядлых огородников – посадили огурцы и зелень. Вечерами Илья и Лиза болтали у камина обо всем на свете. Самоизоляция помогла паре понять, что им комфортно, легко и весело в круглосуточном режиме.
Звезда сериала "Папины дочки" отметила, что к мыслям о браке она и ее избранник пришли постепенно. Они все обдумали, прежде чем пойти в ЗАГС.
"Произвели "стремительное впечатление", но только оттого, что оба никогда не любили делиться с прессой подробностями своих личных историй", – рассудила Лиза Арзамасова.
Арзамасова получила помолвочное кольцо от Авербуха 6 декабря 2020-го. 19 декабря, Лиза и Илья оформили отношения официально. Актриса отметила, что день бракосочетания был для нее очень счастливым.
С наследником Авербуха, Мартином, артистка находится в хороших отношениях. Пасынка Арзамасова считает другом. Лиза готова всегда поддерживать отпрыска любимого мужчины.
После замужества звезда сериала "Папины дочки" продолжает активно трудиться. Лиза Арзамасова выезжает на гастроли с театром, снимается и занимается благотворительностью.
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