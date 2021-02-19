Лиза Арзамасова объяснила выбор странного свадебного платья

Звезда сериала "Папины дочки" объяснила, почему отказалась от классического белого платья. Подвенечный наряд Лизы Арзамасовой наделал много шума.

20 декабря 2020 года стало известно, что актриса стала женой фигуриста Ильи Авербуха. Знаменитости не стали делать тайну из бракосочетания. Лиза Арзамасова опубликовала кадры со свадьбы в соцсетях.

Подвенечное платье звезды сериала "Папины дочки" многим тогда показалось странным. Наряд голубого оттенка с пышной юбкой и открытыми плечами раскритиковали. Например, модный блогер Элина Воронцова в пух и прах разнесла образ Лизы Арзамасовой. По словам эксперта, подобный фасон мало того, что вышел из моды 20 лет назад, так еще и скрыл достоинства фигуры. В ЗАГСе актриса была больше похожа на выпускницу, нежели на невесту.

"Папина дочка" любые критические замечания игнорировала. Долгое время она вообще никак не высказывалась по поводу собственного свадебного образа. Наконец в свежем интервью знаменитость поведала, что то резонансное платье нашла случайно. Наряд, по словам звезды, отражал ее чувства в тот момент.

"Это спонтанная находка. Оно мне очень понравилось, на 100 % соответствовало моему настроению", – заметила Лиза Арзамасова.

Звезда сериала "Папины дочки" сообщила также, что 2020 год сделал ее счастливой. Также артистка рассказала, что не болела коронавирусной инфекцией, однако очень ее боялась.