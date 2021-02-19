Заявились домой: планы невесты Арзамасовой о грандиозном торжестве с треском провалились

В 2020-м день рождения артистки, 17 марта, совпал с датой начала коронавирусных ограничений и стартом режима самоизоляции. Звезда сериала "Папины дочки" собиралась отпраздновать юбилей не сцене. Лиза Арзамасова позвала коллег, друзей и родственников на авторскую постановку "ЧП". К сожалению, этим планам тогда еще невесты фигуриста Ильи Авербуха не суждено было сбыться. В последний момент мероприятие пришлось отменить.
Между тем гости не собирались оставлять Лизу одну в ее личный праздник. Всей толпой они заявились домой к артистке.
По словам Арзамасовой, она часто принимает друзей у себя. У знаменитости даже есть коронные блюда, которыми она потчует всех, – это блинчики, котлеты по-киевски и драники. Последние, как заметила Лиза, обязательно должны быть хрустящими и солеными. К драникам артистка обычно ставит на стол холодную сметану и жареный лук с сахаром.
Звезда сериала "Папины дочки" сообщила также, что опасалась коронавируса. "При любом чихе сразу мнилось – вдруг ковид", – поведала Лиза, а затем добавила, что этой инфекции у нее не было. Сделать прививку артистка пока не решилась.
С сентября в театре, где работает Лиза Арзамасова, начались репетиции. Выходить на работу актриса боялась. Знаменитость не хотела подвести команду, заболев.
Отметим, в декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж. Избранником артистки стал фигурист Илья Авербух.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Жадный мужчина
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей