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Сериалы
Всегда земные мужчины, а так хочется эмоций: личная жизнь Марии Куликовой находится под угрозой

Всегда земные мужчины, а так хочется эмоций: личная жизнь Марии Куликовой находится под угрозой

Мария Куликова. Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Гехман

Анна Гехман блогер

 Дипломированный ведический астролог, медиум, человек-рентген, Мастер коррекции Васту, постоянный эксперт Пятого канала.
Мария Куликова хорошо знакома с постулатом "счастье любит тишину". После развода с коллегой по цеху Денисом Матросовым артистка не делится подробностями личной жизни. У звезды сериала "Склифосовский", по слухам, есть любимый мужчина. Имя и род деятельности избранника актриса тщательно скрывает. Ведический астролог Анна Гехман заглянула в будущее Марии Куликовой.
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Луна и Кету в Рыбах. Управитель Рыб – Юпитер. А это духовность, творчество и расширение. Такой человек живет в мире грез и фантазий, а не в реальности. Они великие романтики. Из них получаются очень хорошие матери. Они заботливы и внимательны. Всем хотят дать свое тепло. Это очень хорошее положение для творчества, новых идей и проектов, но с другой стороны очень сложно для реальной жизни. Человек должен находиться здесь и сейчас, проживать эту жизнь, участвуя в каждом ее моменте. Мечтая о будущем, постоянно вспоминаем прошлое, а настоящее проходит мимо. По сути мы и не живем. Сплошные иллюзии и реакция на окружающий мир тоже проходит через эти иллюзии. Стихия Рыб вода, а вода – это эмоции, прошлое и предки. Отсюда и постоянный возврат к прошлому.

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Это очень одухотворенные люди с хорошей интуицией. Рыбы двойственный знак, это приводит к постоянным колебаниям и нерешительности. Ими легко управлять. Кету в Рыбах тоже даст некую иллюзорность, так как Кету – это тело без головы. И это снова интуиция и духовность. Кету – это прошлые жизни и здесь Кету чувствует себя прекрасно, все это уже человеком пройдено в прошлом. Когда Кету находится в Рыбах, скорее всего человек проживает последнюю жизнь, после которой будет Мокша (перерождение) или выход из колеса Сансары (цикла постоянных перерождений). Но для этого нужно много работать над собой в этой жизни. Считается, что цель человеческой души – освободиться, выйдя из этого непрерывного цикла рождения и смерти.

Избранниками Марии всегда будут мужчины материальные и земные, а ей так хочется эмоций и любви. Это будет приводить к внутренним и внешним конфликтам. Раху в Деве. Управитель Девы Меркурий, а это коммуникации, логика, интеллект и оказавшись под влиянием Раху, Меркурий страдает. Поэтому у такого человека будут сложности в логическом мышлении. И личная жизнь всегда будет под угрозой. Цель рождения человека на земле – трансформация сознания, Мария близка к этому, поэтому ее счастье в ее руках. И если она захочет, она многое сможет изменить. Ведь наша жизнь ни что иное, как трансформация нашего создания.

В творчестве, как правило, всегда будут роли, связанные с отношениями, любовью и чувствами.

Марс в Тельце дает Марии такие качества как трудолюбие, надежность, упорство. Она идет к своей цели медленно, но верно.

Юпитер и Венера в Близнецах. Такая женщина умна и общительна, ей сложно усидеть на месте. Она любит находиться среди людей. В отношениях всегда ждет новых ощущений, для этого старается разнообразить свою жизнь и жизнь партнера путешествиями, выходом в свет, общением, выставками и театрами. Жизнь с таким человеком никогда не будет рутиной. Но желание находиться среди множества людей отразится и на личной жизни. Марии всегда придется выбирать среди двух партнеров и этот выбор сложен для нее. И даже когда он сделан, человек всегда будет оглядываться назад. А правильно ли я поступил? Тоже самое и в творчестве.

Солнце с Сатурном в Раке. Это хорошие родители, привязанность к дому, семье. В детстве могло не хватать родительской любви. В жизни может быть много переездов. Сатурн здесь чувствует себя не очень хорошо. Это может давать так же сложности со здоровьем, пессимизм.

Меркурий во Льве делает Марию готовой всегда учиться чему-то новому. Такого человека всегда с интересом слушают окружающие.

2021 год принесет ей много новых знакомств и проектов. И исполнения ее желаний. То, к чему она долго стремилась, теперь может воплотиться в жизнь. Придется часто находиться в дороге. Она будет одержима множеством творческих идей, которые найдут свое воплощение и принесут ей неплохую прибыль. Однако периодически ее будет тянуть к уединению, духовному развитию, чтобы лучше разобраться в себе и двигаться дальше.

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Автор: 30 января 2021, 02:01

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