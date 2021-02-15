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Сжигает жир: звезда

Сжигает жир: звезда "Великолепного века" обнародовала рецепт чудо-напитка для похудения

Нургюль Ешилчай. Фото:Nurgul Yesilcay Cinetext/Distler/www.globallookpress.com
Турецкая актриса Нургюль Ешилчай поделилась семейным рецептом. Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" утверждает, что сохраняет стройность благодаря чудодейственному напитку.
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Каждое утро знаменитость выпивает коктейль, рецепт которого ей достался от бабушки. К стакану теплой воды Нургюль Ешилчай добавляет сок половинки лимона, чуть-чуть черного перца, пол-ложки куркумы, немного молотого имбиря, а также столовую ложку яблочного уксуса. Этот состав звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" употребляет натощак.

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Турецкая актриса уверена, что средство, обладает невероятным эффектом. Коктейль дает бодрость на весь день, разгоняет метаболизм и сжигает жир.

Напомним, 44-летняя Нургюль Ешилчай прославилась вне Турции благодаря сериалу "Великолепный век. Империя Кесем". В картине она играла роль Кесем-султан.

Нургюль Ешилчай была замужем за коллегой по цеху Джемом Езером. У пары есть общий сын. Отношения с Езером очень плохо сказались на карьере звезды сериалов. Дело в том, что Нургюль, так сказать, увела Джема из семьи, и это отразилось на ее репутации. Съемки в "Великолепном веке" выправили ситуацию, сегодня ее снимают охотнее. Сейчас Нургюль Ешилчай работает в теленовелле "Невинность", которая транслируется на телевидении Турции.

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Автор: 15 февраля 2021, 17:55 Источник: Rusturkey.com ✓ Надежный источник
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