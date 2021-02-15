Сжигает жир: звезда "Великолепного века" обнародовала рецепт чудо-напитка для похудения

Турецкая актриса Нургюль Ешилчай поделилась семейным рецептом. Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" утверждает, что сохраняет стройность благодаря чудодейственному напитку.

Каждое утро знаменитость выпивает коктейль, рецепт которого ей достался от бабушки. К стакану теплой воды Нургюль Ешилчай добавляет сок половинки лимона, чуть-чуть черного перца, пол-ложки куркумы, немного молотого имбиря, а также столовую ложку яблочного уксуса. Этот состав звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" употребляет натощак.

Турецкая актриса уверена, что средство, обладает невероятным эффектом. Коктейль дает бодрость на весь день, разгоняет метаболизм и сжигает жир.

Напомним, 44-летняя Нургюль Ешилчай прославилась вне Турции благодаря сериалу "Великолепный век. Империя Кесем". В картине она играла роль Кесем-султан.

Нургюль Ешилчай была замужем за коллегой по цеху Джемом Езером. У пары есть общий сын. Отношения с Езером очень плохо сказались на карьере звезды сериалов. Дело в том, что Нургюль, так сказать, увела Джема из семьи, и это отразилось на ее репутации. Съемки в "Великолепном веке" выправили ситуацию, сегодня ее снимают охотнее. Сейчас Нургюль Ешилчай работает в теленовелле "Невинность", которая транслируется на телевидении Турции.