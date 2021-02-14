Стали известны подробности жизни маленькой Жени из сериала "Сваты"

Девочке было всего шесть лет, когда она впервые появилась в кадре многосерийной кинокартины. Ульяна Эндерс мгновенно приобрела популярность среди телезрителей. Однако родителям талантливой школьницы пришлось выбирать: сниматься в кино или получать образование.

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