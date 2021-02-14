Стали известны подробности жизни маленькой Жени из сериала "Сваты"

Любящие родственники выбрали второй вариант. Сейчас Ульяна Эндерс с восторгом вспоминает детство и моменты, проведенные на съемочной площадке "Сватов". Напомним, в сериале она сыграла внучку главных героев.
Стоит отметить, что в российский кинематограф она попала не просто так. Ульяна – дочь артистки, именно поэтому с ранних лет ей довелось наблюдать за работой мамы. Несмотря на то, что Эндерс очаровала многочисленную аудиторию, ее карьере в кино пришел быстрый конец.
Помимо постоянных уроков в школе на пути актрисы появлялись и другие преграды. К слову, съемки "Сватов" проходили в нескольких украинских городах, а Ульяна жила в Москве. По словам девушки, отказ от участия в сериале дался ей трудно. Однако подобный опыт – отличный старт для дальнейшего развития артистки.
У 18-летней девочки довольно яркая внешность: волосы розового цвета и броский макияж. Эндерс постепенно привлекла к себе внимание сверстников и молодых пользователей социальных сетей. Так актрисе и удалось пробиться на современные медиаплощадки. Например, в TikTok.
"Класса до восьмого я не была уверена в себе, мне хотелось резких перемен. Теперь снимаю развлекательные видео для YouTube и TikTok. К счастью, это приносит доход, я на эти деньги живу, даже маме помогаю", – призналась артистка.
Ульяна снова озадачена важным выбором. Она готовится к поступлению в университет, но до сих пор не понимает, какое направление обучения ей нужно. Девушка считает высшее образование необходимым, но все равно не может "почувствовать" свои истинные интересы и желания.
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