Отец пытался гормонами вылечить звезду "Шерлока" от гомосексуальности

Рассел Тови много лет скрывал от родственников сексуальную ориентацию. Актер боялся, что мама и папа не смогут понять его. Страхи звезды сериала "Шерлок" оправдались – узнав правду, его родители долго не могли отойти от шока.
Родные Тови никогда не были лично знакомы с представителями ЛГБТ-сообщества. Они не понимали, что значит иметь сына нетрадиционной ориентации.
По словам звезды сериала "Шерлок", его папа верил, что сможет вылечить сына от гомосексуальности. Отец считал, что Расселу необходимо пройти гормональное лечение и даже планировал сдать наследника в клинику. Мужчине понадобилось около трех лет, чтобы смириться с ситуацией.
Мать знаменитости, Кэролл, отметила, что ее муж пытался защитить сына от проблем, которые влечет за собой желание встречаться с людьми своего пола. Женщина оправдывает поступки супруга.
Отметим, существует мнение, что гомосексуальность поддается лечению, даже существует совокупность методик под общим названием репаративная терапия. Она обещает превратить любого гея в гетеросексуала. Медицинское сообщество осуждает применение подобной терапии, так как она наносит серьезный вред психике.
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