Звезда "Шерлока" бросила известного актера: Больше нет в моем доме

Звезда сериала "Шерлок" вновь одинока. 46-летняя актриса Аманда Аббингтон рассталась с возлюбленным – 42-летним ирландским артистом Джонджо О’Нилом.

По данным американских СМИ, Джонджо съехал от Аманды. Артист вывез все свои вещи из дома звезды сериала "Шерлок" в Хартфордшире. Аббингтон и О’Нил жили вместе с марта 2020 года.

Как стало известно, актриса не слишком горюет из-за расставания. "Ирландца больше нет в моем доме. Ну и ладно", – сказала Аманда подруге.

О’Нил и Аббингтон были вместе около четырех лет. Отношения с Джонджо спасли Аманду от депрессии, в которую та погрузилась после разрыва с отцом своих детей.

Напомним, Аманда Аббингтон состояла в гражданском браке с другой звездой "Шерлока" Мартином Фрименом без малого 14 лет. Знаменитости познакомились на съемках картины "Только мужчины" в 2000 году. Через пять лет после начала романа у пары родился первенец – Джо. В 2009-м звезды вновь стали мамой и папой – на свет появилась их дочь Грейс.

О расставании Мартина и Аманды стало известно в 2016 году. Фримен утверждал, что остался в дружеских отношениях с матерью своих детей. Между тем Аббингтон заявляла, что очень страдает из-за расставания. У актрисы не раз случались истерики. "Я начинала плакать и никак не могла остановиться", – говорила звезда сериала "Шерлок".

Добавим, Мартин Фримен сейчас встречается с коллегой по цеху, француженкой Рашель Мэриам. Возлюбленная младше знаменитости более чем на 20 лет.