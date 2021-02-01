Длилось годами: известная актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах

Несколько лет назад актриса рассказала, что имела опыт неудачных отношений с мужчиной. По словам звезды сериала "Мир Дикого запада", возлюбленный обращался с ней жестоко: поднимал руку, угрожал, унижал. Тогда Эван Рейчел Вуд отказалась назвать имя своего мучителя.
Спустя время актриса решилась на признание. В свежем посте в "Инстаграм" Эван Рейчел Вуд рассказала, что мужчина, который доставил ей много страданий – это Брайан Уорнер, известный всем под псевдонимом Мэрилин Мэнсон.
По словам Эван Рейчел, она познакомилась с вокалистом в подростковом возрасте. Мэнсон ухаживал за Вуд. В 2007 году, когда артистке исполнилось 19 лет, они начали встречаться.
Девушка подчеркнула, что вокалист годами издевался над ней. "Он промывал мне мозги и манипулировал, заставляя подчиняться", – рассказала звезда сериала "Мир Дикого запада".
Эван Рейчел Вуд решила обнародовать имя обидчика, потому что устала жить в страхе. Ранее артистка боялась мести и шантажа со стороны Мэрилина Мэнсона. Теперь девушка бросает вызов индустрии, которая дала рокеру возможность все это время оставаться безнаказанным. Вуд не хочет, чтобы Мэнсон разрушил еще чью-то жизнь. Эван Рейчел готова поддержать других жертв домашнего насилия.
Напомним, Мэрилин Мэнсон начал встречаться с Эван Рейчел Вуд после развода с актрисой Дитой фон Тиз. Последняя, к слову, тоже жаловалась на жестокость и насилие со стороны рокера.
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