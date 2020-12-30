"Ты хочешь жить или умереть?": получивший жуткое послание известный актер бросил пить

Как поведал артист, 45 лет назад с ним произошел малоприятный эпизод. Хопкинс чуть не умер, употребив большое количество спиртного. Перед лицом смерти актер понял, как сильно не хочет покидать этот мир.
"В тот день я получил послание: "Ты хочешь жить или умереть?" – вспомнил 82-летний Энтони Хопкинс в личном "Инстаграм".
Актер осознал, как дорога ему жизнь. По словам знаменитости, в миг просветления он почувствовал облегчение. С тех пор жизнь звезды сериала "Мир Дикого Запада" начала налаживаться. Хопкинс считает, что стал счастливее, избавившись от зависимости.
Впрочем, знаменитость не скрывает, что порой позволяет себе чуть-чуть расслабиться и немного выпить. Такие моменты актер называет "выходными" и "небольшими сомнениями".
Энтони Хопкинс обратился к поклонникам, которые, как и он когда-то, страдают от пагубного пристрастия. Знаменитость призвала продолжать борьбу, не опускать руки и быть смелыми.
Также популярный актер поздравил подписчиков личного микроблога с наступающим Новым годом. Хопкинс отметил, что 2020-й был сложным для всех, он принес много горя. Между тем артист надеется, что следующие 12 месяцев никого не разочаруют.
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