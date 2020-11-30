Известного музыканта Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала "Противостояние"

Американский рок-исполнитель Брайан Уорнер, выступающий под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, не появится в сериале "Противостояние". Музыкант оказался не по карману создателям.

Мини-сериал "Противостояние" основан на одноименном романе Стивена Кинга. Сценарий для картины адаптировал сам писатель. Более того, литературный деятель выступил автором девятой серии "Противостояния", действия в которой выходят за рамки первоисточника.

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В ленте снялся известный музыкант Мэрилин Мэнсон. Вокалист исполнил роль персонажа по имени Кид. Герой знаменитости – классический психопат. В сериале "Противостояние" Киду отвели не очень много экранного времени. К сожалению, в финальный монтаж картины кадры с Мэнсоном не войдут.

"Когда Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика, мы эту сюжетную линию вырезали и не стали снимать", – прояснил ситуацию режиссер проекта Джош Бун.

Бун отметил, что замену вокалисту принципиально не искали. С ролью Кида, по мнению создателей шоу, мог бы справиться только Мэрилин. Режиссер надеется поработать с вокалистом в будущем.

"У шоу был очень скромный бюджет, и от не которых наших желаний нам пришлось отказаться. Еще одной жертвой стал Кид", – поведал Джош Бун.

Ка сообщалось ранее, Мэрилин Мэнсон совместно Шутером Дженнингсом записал кавер песни "The End" группы The Doors. Композиция должна была стать саундтреком проекта. По словам режиссера, о кавере также пришлось забыть. "Он оказался для нас слишком дорогим", – сказал Бун. Напомним, премьера сериала "Противостояние" запланирована на канале CBS на 17 декабря.