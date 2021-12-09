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Сериалы
"Затыкают": у попавшей под пресс Шукшиной появился неожиданный союзник

"Затыкают": у попавшей под пресс Шукшиной появился неожиданный союзник

Актрису Марию Шукшину поддержал известный шоумен.
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Телеведущий Оскар Кучера поддержал актрису Марию Шукшину после блокировки ее канала на "Ютуб". Происходящее шоумен назвал "безобразием".

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Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

По словам, Кучеры, свободы слова и гласности в России нет. Тем, кто борется разумными способами, считает Оскар, просто "затыкают рты". Недовольство в обществе будет только накапливаться, недоверие усугубляться, а разделение станет еще больше. Блокировка канала Шукшиной на видеохостинге – это неумно, говорит телеведущий. Кучере искренне жаль попавшую под пресс Шукшину.

Оскар Кучера подчеркнул, что не является противником прививок. Телеведущий выступал против деления общества на вакцинированных и не вакцинированных. Кроме того, шоумен "задавал вопросы".

Напомним, накануне Мария Шукшина сообщила в "Телеграм", что ее канал на "Ютуб" ликвидировали. Позднее стало известно, что ролики актрисы были удалены за распространение неправдивой информации о COVID-19.

Кроме того, ранее актриса попала под санкции в соцсети "Инстаграм". Платформа обвиняет звезду в публикации ложных данных. Все, кто хочет подписаться на страницу Шукшиной, получают предупреждение о том, что аккаунт распространяет фейки.

Отметим, актриса кино и сериалов Мария Шукшина активно выступает против прививок от ковида. Кроме того, звезда критикует ограничения, которые власти ввели в связи с пандемией.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 14:04 Источник: "Подъем" ✓ Надежный источник
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