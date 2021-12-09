"Затыкают": у попавшей под пресс Шукшиной появился неожиданный союзник

Актрису Марию Шукшину поддержал известный шоумен.

Телеведущий Оскар Кучера поддержал актрису Марию Шукшину после блокировки ее канала на "Ютуб". Происходящее шоумен назвал "безобразием".

По словам, Кучеры, свободы слова и гласности в России нет. Тем, кто борется разумными способами, считает Оскар, просто "затыкают рты". Недовольство в обществе будет только накапливаться, недоверие усугубляться, а разделение станет еще больше. Блокировка канала Шукшиной на видеохостинге – это неумно, говорит телеведущий. Кучере искренне жаль попавшую под пресс Шукшину.

Оскар Кучера подчеркнул, что не является противником прививок. Телеведущий выступал против деления общества на вакцинированных и не вакцинированных. Кроме того, шоумен "задавал вопросы".

Напомним, накануне Мария Шукшина сообщила в "Телеграм", что ее канал на "Ютуб" ликвидировали. Позднее стало известно, что ролики актрисы были удалены за распространение неправдивой информации о COVID-19.

Кроме того, ранее актриса попала под санкции в соцсети "Инстаграм". Платформа обвиняет звезду в публикации ложных данных. Все, кто хочет подписаться на страницу Шукшиной, получают предупреждение о том, что аккаунт распространяет фейки.

Отметим, актриса кино и сериалов Мария Шукшина активно выступает против прививок от ковида. Кроме того, звезда критикует ограничения, которые власти ввели в связи с пандемией.