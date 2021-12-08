Выяснилось, что это рак: Виторган рассказал о горьких рыданиях по пути из онкоцентра

Звезда отечественного кино и сериалов Максим Виторган поделился тяжелыми воспоминаниями.

В конце 80-х у известного актера Эммануила Виторгана нашли онкологическое заболевание. Бороться с болезнью артисту помогала супруга и коллега по цеху Алла Батлер. Артистка приложила немало усилий, чтобы помочь мужу – искала врачей, договаривалась об обследованиях. В итоге болезнь удалось победить. Спустя годы рак нашли у самой Аллы Давидовны. Недуг оказался слишком коварен. В середине 2000 года артистка умерла.

По словам сына звезд, актера Максима Виторгана, его мать вытащила отца с того света, но спастись сама не смогла. "История удивительным образом переплетенная. Действительно, папа заболел. Это был год, наверное, 87. У него было воспаление легких, а потом уже выяснилось, что это рак легких", – рассказал артист в интервью Светлане Бондарчук.

По словам Максима Виторгана, тогда в силу возраста он не понимал происходящего, не осознавал серьезности ситуации. Ему было всего 14 лет. Кроме того, его папа совсем не выглядел больным.

"В онкологическом центре я единственное, что помню, мы, когда пришли, я его увидел в первый раз, я был удивлен. Вообще другой человек. Он не физически по-другому выглядел. Не то что он изменился в лице. У него изменились глаза, изменился взгляд. У него был взгляд совершенно другого человека", – рассказал Виторган-младший.

Мать Максима, навещая мужа в больнице, держалась спокойно, однако по дороге домой дала волю эмоциям. Случившееся артист осмыслил спустя много лет.

"Мы вышли из автобуса. Вдруг она стала сильно-сильно рыдать. Я, честно говоря, не понимал почему. Все же хорошо закончилось. Мы нормально общались. Я не понимал всего происходящего", – отметила звезда кино и сериалов.