Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Вторник
7 декабря
Лента новостей
18:37
Лукашенко о смене режима в Белоруссии: Я наелся властью и Конституциями
18:27
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
18:16
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния
18:14
Вышел тизер сериала "Крамора" с Козловским: православные бунтовали против проекта
18:06
"Нужно чемодан денег": Брызжущая ядом Волочкова посягнула на Большой театр
18:04
Убившему двух человек в московском МФЦ грозит пожизненное заключение
17:40
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
17:19
Изуродованная Зудина вызвала шок
17:18
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:58
"Заберу твою жизнь": звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэнсона
16:55
"Перенял мою шизофрению": мать раскрыла главный недостаток Тимати
16:45
"Мимика, лицо, волосы – все ее": рассекречена мать детей Киркорова
16:44
"Жалко": Пугачева не устояла при взгляде на больного Данилко
16:40
Эксперт предсказал проблемы рынку новостроек в 2022 году
16:12
Злейшие враги: за облитую грязью тираншу Сару Джессику Паркер вступился мужчина мечты
16:10
Стрельба с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы: все подробности
16:02
Вырезали из эфира: кто и почему "закрыл" заткнувшую всех Лопыреву
16:01
"Ей было не до воспитания": известная актриса бросила полугодовалую дочь из-за мужика
15:59
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москвы: есть раненые
15:47
"Зубы как унитазы": Наташу Королеву спутали с Надеждой Бабкиной
15:45
Плевавший на похороны Градского Билан заявился на его могилу после пьяного скандала
15:44
Британские СМИ: началась передача власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу
15:31
"Ни фигуры, ни красоты": вышедшая в свет в пижаме Рудковская вызвала оторопь
15:14
В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания
15:14
Медики ужаснулись от вида избитой и раздавленной звезды сериала "Оттепель"
15:12
Порошенко "дал указания" Байдену перед его беседой с Путиным
15:01
83-летняя Ахеджакова возмутила выпадом против России: Как можно так жить?
14:51
Может себе позволить: 56-летняя Зудина появилась на публике в узких джинсах
14:51
"Нерв защемило": Перекошенная Королева разинула рот набекрень
14:24
Ситуация в Афганистане и расширение НАТО: названы главные темы переговоров Путина и Байдена
14:15
Пассажирка такси получила травмы при падении машины в Москву-реку
14:12
Сыгравшая Вертинскую юная актриса сообщила об истерике
14:05
Забывшую надеть блузку Собчак застыдили
14:04
В Кремле дали прогноз на отношения с США после угроз в адрес России
14:02
"Не стыдно?": Маликов попался с двумя красотками после слухов об измене
13:57
Бывшая жена состарилась одна, дочь открестилась от отца: что стало с первой семьей Олега Табакова
13:45
Извращенцы: заговорили об отношениях между Басковым и Милохиным
13:43
Разъяренная Распутина набросилась на бывшую жену супруга: Все из-за Фриске
13:38
"Живая и горячая": заговоривший о женитьбе Цискаридзе приласкал "чучело"
13:34
Теряющая силы Елизавета II пошла на решительные меры
13:21
В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
13:17
Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем
13:10
Измена, слухи о разводе, тяжелая болезнь: новый поворот в скандале вокруг звезды "Черной любви"
13:02
"Воспитайте": Дочь Успенской огрела новостью о взрослом ребенке
12:47
"Это больная мозоль": стало известно о самом сокровенном желании Панайотова
12:46
Всплыли сенсационные детали романа Градского на стороне: Девка из "Голоса"
12:28
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
12:14
"Хочет выговориться": Буланова оправдалась за скандал с Бузовой
12:10
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
11:58
Родила богатыря: звезда сериалов Наталия Антонова празднует важное событие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
"Краше только в гробу": Собчак нацепила на голову "трусы" из кружева
"Наверное, приглядывалась": вдову Кобзона подняли на смех после интимного признания о Градском
Врачи не спасли: умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Обида до гроба: Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Ярмольника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Заберу твою жизнь": звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэнсона

"Заберу твою жизнь": звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэнсона

Актриса Эван Рэйчел Вуд вынуждена скрываться.
прочитано 135 раз

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд сообщила, что получает угрозы от музыканта Мэрилина Мэнсона и его фанатов. По словам актрисы, она была вынуждена превратить свой дом в Лос-Анджелесе в бункер из-за страха за свою жизнь и жизнь сына Джека. Вуд оборудовала жилище пуленепробиваемыми стеклами и тяжелыми стальными дверьми. Сейчас Эван и Джек скрываются в Нэшвилле.

ПО ТЕМЕ

Истек срок давности: Мэрилин Мэнсон ответил обвинившей его в изнасиловании звезде "Игры престолов"

Жертва Мэнсона рассказала подробности о комнате его пыток

Подложила свинью: Мэнсона спровадили вон после обвинений известной актрисы

Мир Дикого Запада – 3 сезон (сериал)

Информация о том, что Мэрилин Мэнсон угрожает Эван Рэйчел Вуд, всплыла во время судебного разбирательства по делу об опеке над восьмилетним Джеком. Актриса и ее бывший муж Джейми Белл не могут решить, с кем именно должен жить ребенок. Белл пожаловался Фемиде, что Эван Рэйчел пытается помешать его общению с мальчиком. Якобы она затеяла переезд именно ради этой цели. Между тем Вуд уверяет, что сменила место жительства из-за страха перед Мэнсоном и его армией поклонников.

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" считает, что музыкант готов отомстить ей за то, что она ранее дала против него показания. Кроме того, женщину изводят поклонники артиста, которые обещают уничтожить ее. "Заберешь у меня Мэнсона, я заберу твою жизнь", – процитировала послание от фаната Мэнсона Вуд.

Напомним, ранее сразу несколько женщин обвинили певца Мэрилина Мэнсона в насилии и унижении. Артист, по словам пострадавших, физически и эмоционально истязал их. Кроме того, стало известно, что в доме Мэнсона в Западном Голливуде существовала специальная звуконепроницаемая "комната для изнасилований".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 16:58 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Подкаминская в белом и Бледанс в розовой коже сразились на премьере сериала "Последний аксель"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания

Кинокритик был в кругу другей
Шоу-бизнес

"Нужно чемодан денег": Брызжущая ядом Волочкова посягнула на Большой театр

Скандал продолжается
Политика

Ситуация в Афганистане и расширение НАТО: названы главные темы переговоров Путина и Байдена

На повестке ряд тем
Шоу-бизнес

"Ей было не до воспитания": известная актриса бросила полугодовалую дочь из-за мужика

Женщина заявила, что влюбилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса

Спорт

Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния
"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой

Регионы

В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
На Сахалине сухогруз сел на мель
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+