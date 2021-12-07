"Заберу твою жизнь": звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэнсона

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд сообщила, что получает угрозы от музыканта Мэрилина Мэнсона и его фанатов. По словам актрисы, она была вынуждена превратить свой дом в Лос-Анджелесе в бункер из-за страха за свою жизнь и жизнь сына Джека. Вуд оборудовала жилище пуленепробиваемыми стеклами и тяжелыми стальными дверьми. Сейчас Эван и Джек скрываются в Нэшвилле.
Информация о том, что Мэрилин Мэнсон угрожает Эван Рэйчел Вуд, всплыла во время судебного разбирательства по делу об опеке над восьмилетним Джеком. Актриса и ее бывший муж Джейми Белл не могут решить, с кем именно должен жить ребенок. Белл пожаловался Фемиде, что Эван Рэйчел пытается помешать его общению с мальчиком. Якобы она затеяла переезд именно ради этой цели. Между тем Вуд уверяет, что сменила место жительства из-за страха перед Мэнсоном и его армией поклонников.
Звезда сериала "Мир Дикого Запада" считает, что музыкант готов отомстить ей за то, что она ранее дала против него показания. Кроме того, женщину изводят поклонники артиста, которые обещают уничтожить ее. "Заберешь у меня Мэнсона, я заберу твою жизнь", – процитировала послание от фаната Мэнсона Вуд.
Напомним, ранее сразу несколько женщин обвинили певца Мэрилина Мэнсона в насилии и унижении. Артист, по словам пострадавших, физически и эмоционально истязал их. Кроме того, стало известно, что в доме Мэнсона в Западном Голливуде существовала специальная звуконепроницаемая "комната для изнасилований".