Истек срок давности: Мэрилин Мэнсон ответил обвинившей его в изнасиловании звезде "Игры престолов"

Музыкант уверен, что его атакуют скоординированно.

Известный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон опроверг обвинения артистки Эсме Бьянко. Ранее звезда "Игры престолов" обвинила музыканта в изнасиловании.

Утверждения Эсме безосновательны и ложны, говорит Мэрилин. Мэнсон считает, что Бьянко стала участницей "скоординированной атаки". Дескать, обвиняющие его дамы объединились, чтобы заработать, эксплуатируя движение #MeToo. Артист подчеркнул, что все его интимные связи были исключительно по согласию.

По словам Мэнсона, все рассказы о том, что он кого-то насиловал, не имеют ничего общего с реальностью. Предполагаемые пострадавшие хотят использовать его сценическое амплуа против него, объединив его эпатажную славу с обвинениями в сексуальных преступлениях.

Мэрилин Мэнсон добавил, что даже если Эсме Бьянко не врет, говоря о насилии с его стороны, с момента их связи прошло более семи лет. В данном случае у дела истек срок давности.

Как писали "Дни.ру", минувшей зимой звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд заявила, что терпела насилие и унижение от Мэрилина Мэнсона. Вуд встречалась с рокером в конце нулевых. Ей в ту пору было 19 лет. Как утверждает Эван, музыкант пользовался тем, что она юна и неопытна, "промыл ей мозг" и вынудил подчиняться во всем.

Позднее Эсме Бьянко выступила с похожими обвинениями против Мэрилина Мэнсона. В исковом заявлении против музыканта актриса сообщила, что в момент интима тот резал ее ножом, во время их общения заставлял выполнять его прихоти и как-то раз бегал за ней с топором.