Звезда сериалов Анатолий Руденко совершенно разбит после смерти близкого

Артист Анатолий Руденко сообщил о трагедии.

Звезда отечественных теленовелл Анатолий Руденко признался шоумену Андрею Малахову, что уходящий, 2021 год, принес ему много горестей. "Для моей семьи этот год был, пожалуй, самым тяжелым", – откровенно поведала знаменитость.

Как оказалось, несколько недель назад скончался тесть Руденко. Артист и его супруга, актриса Елена Дудина, не находят себе места от горя. Анатолий не скрывает, что совершенно разбит после смерти близкого. Актер и его жена держатся ради единственного ребенка – дочери Миланы, которой в июне исполнилось девять лет.

Как оказалось, тесть Анатолия Руденко был всеобщим любимцем. Мужчина разбирался в политике, спорте, обожал рок-музыку, был начитан и имел потрясающее чувство юмора. Причину смерти родственника знаменитость не уточнила.

Ранее Елена Дудина рассказывала в микроблоге, что ее дочь Милана очень быстро растет и меняется. Недавно наследница артистов сама отрезала себе челку – хотела быть как мама. Родители экспериментам девочки с внешностью не препятствуют, между тем не устают напоминать ей о важности образования. Елена контролирует учебу наследницы. Мать и дочь – лучшие подружки.