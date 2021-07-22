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Сериалы
Бессовестный Руденко о расставании с Поверенновой: Созрел, чтобы жениться

Бессовестный Руденко о расставании с Поверенновой: Созрел, чтобы жениться

Артист раскрыл подробности запутанной личной жизни.
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Анатолий Руденко три года был в гражданском браке с коллегой по цеху Дарьей Поверенновой. Роман звезд развивался быстро. Десятилетняя разница в возрасте Анатолия и Дарью не смущала.

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В свежем интервью Руденко признался, что, будучи в отношениях с Поверенновой, влюбился в другую женщину. По словам артиста, сопротивляться чувству он не мог, его расставание с артисткой было неизбежно. Девушка по имени Елена вскружила голову звезде.

По словам Анатолия, в его отношениях с Дарьей не было проблем. Между тем актеру постоянно приходилось соответствовать уже состоявшейся Поверенновой, которая была старше и популярнее.

Актер отечественных теленовелл признался, что незадолго до знакомства с Еленой почувствовал себя достаточно зрелым, чтобы завести семью.

"Я просто понял, что это моя женщина, а дальше все сложилось как нужно — свадьба, рождение нашей дочери", - поделился Руденко.

Анатолий и Елена счастливы в браке уже десять лет. У пары подрастает дочь Милена. По словам актера, он и его избранница сумели создать гармоничный союз.

Отметим, в начале лета Дарья Повереннова рассказала в интервью, что Анатолий Руденко начал ухаживать за ней будучи в отношениях с актрисой Татьяной Арнтгольц. Дарья не знала, что Анатолий несвободен, поэтому позволяла оказывать себе знаки внимания. Правда раскрылась слишком поздно – актриса успела влюбиться в бессовестного коллегу по цеху.

Детали расставания с Руденко Повереннова не раскрывает. По словам Дарьи, если эта информация всплывет, поклонники навсегда разочаруются в артисте.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 15:49 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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