Семь килограммов: как Ковальчук из "Тайн следствия" сбросила вес за короткий срок

Из-за пандемии коронавирусной инфекции актрисе пришлось отменить многие планы. На вынужденных "каникулах" Анна Ковальчук решила заняться собственным внешним видом.
По словам звезды сериала "Тайны следствия", на карантине она активно занималась фитнесом. Тренировки у актрисы были шесть раз в неделю. Ковальчук упражнялась дома. За процессом удаленно следил тренер, которому Анна присылала видеоотчеты. Специалист также контролировал питание знаменитости.
В итоге за пару месяцев Анна Ковальчук сбросила семь килограммов. Ко дню рождения в июне звезда была в потрясающей форме. Актриса горда собой.
На самоизоляции звезда "Тайн следствия" изучала английский, осваивала гитару. Наконец у артистки нашлось время для запойного чтения. Ковальчук отметила также, что карантин не отменял домашние дела: у знаменитости двое детей, требующих внимания, два кота и две собаки.
Звезда сериала "Тайны следствия" отметила, что старается во всем находить положительное. "Если бы столько людей не страдало от этой болезни, не погибало, то я была бы очень довольна этой передышкой", – сказала Анна Ковальчук.
Как писали "Дни.ру", Анна Ковальчук устала от своей героини в сериале "Тайны следствия". Иногда актриса подумывает завершить актерскую карьеру.
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