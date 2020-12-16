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"Я самый несчастный человек на свете": оставившая мужа Анна Ковальчук горько пожалела

Анна Ковальчук. Кадр из "Тайны следствия-14" (2014)
Звезда сериала "Тайны следствия" предпочитает праздновать новый год дома. Анна Ковальчук рассказала, как однажды решила отмечать без мужа и сильно пожалела.
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Как-то раз отечественная знаменитость отправилась в круиз вместе с детьми – Златой и Добрыней. Семейство путешествовало на роскошном лайнере вокруг Европы. Муж Анны Ковальчук с ними не поехал, так как по долгу службы не может выезжать из страны.

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По словам звезды сериала "Тайны следствия", в ту новогоднюю ночь она горько рыдала в каюте. Артистка жалела, что оказалась вне дома на праздник, оставила мужа, родню и любимый Санкт-Петербург.

"Доченька, я самый несчастный человек на свете... Я так хочу к маме, к ее еде, к нашей елке..." – сквозь слезы рассказывала актриса наследнице.

На следующий день Анне стало легче. Лайнер причалил к Канарским островам, где Ковальчук смогла развеять грусть. В той поездке актриса убедилась, что в праздники ей хорошо только дома.

Звезда сериала "Тайны следствия" поведала, что ее семья начинает праздновать Новый год 1 декабря. В этот день на камине в доме актрисы появляется сапожок, в котором в течение месяца появляются подарочки для детей. Впрочем, настоящее волшебство начинается 31 декабря, когда наряжается елка, зажигаются свечи, накрывается стол.

Любит Анна Ковальчук смотреть "Новогодний огонек" на телеканале "Россия 1". Актриса много раз участвовала в съемках праздничного шоу. В этом, 2021 году, актриса сериала "Тайны следствия" в "Огоньке", к сожалению, не появится – актриса испугалась коронавируса и отказалась от работы в проекте.

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Автор: 16 декабря 2020, 10:59 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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