"Нахожусь в серьезных отношениях": известный актер высказался о романе с Порошиной

53-летнему Максиму Дрозду долгое время приписывают роман со звездой отечественных теленовелл Марией Порошиной. Недавно знаменитости вместе снялись в сериале Елены Николаевой "Медиум". На площадке ленты Максим и Мария очень тепло общались.
В свежем интервью Максим Дрозд раскрыл природу своих отношений с Марией Порошиной. Артист признался, что никогда не состоял в романтической связи с партнершей.
По словам Дрозда, в Порошину сложно не влюбиться. Максим приударил бы за коллегой, будь он свободен. Как оказалось, артист давно встречается с женщиной.
"Поскольку я сейчас нахожусь в серьезных отношениях я не могу позволить себе такой роскоши", – поделился Дрозд.
Личность избранницы Максим раскрыть отказался. Артист отметил, что его любимая не имеет отношения к актерству и совсем не хочет публичности.
Напомним, Максим Дрозд имеет за плечами три неудачных брака. Одной из жен знаменитости была звезда сериалов "Троцкий" и "Девочки не сдаются" Виктория Полторак. Кроме того, артист крутил роман с актрисой Анной Ардовой. Поговаривают, что ради этой интрижки Ардова ушла от супруга.
Отметим, официально у Дрозда четверо детей – три дочери и сын. Артист активно участвует в воспитании отпрысков. Несколько лет назад жительница Таганрога заявила, что воспитывает сына от артиста. Однако позже выяснилось, что женщина оболгала звезду.