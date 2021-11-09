Набожный Мерзликин отправился в святое место после новостей о разводе

Недавно звезда сериалов "Последний министр" и "Годунов. Продолжение" Андрей Мерзликин и его супруга Анна оказались в центре общественного внимания. В СМИ распространилась информация о разводе пары. На сайте одного из столичных судов появились данные о расторжении брака Мерзликиных. Позднее выяснилось, что Андрей и Анна расставаться не собираются – их перепутали с однофамильцами.
Актер и его избранница с юмором отнеслись к скандалу в прессе. Мерзликины завили, что все еще вместе и любят друг друга. Расставаться Андрей и Анна не собираются. Они растят четверых детей. Разлучаются супруги только ради работы.
Сейчас знаменитый актер активно трудится. Он снимается в ленте "Территория-2", площадка которой находится в Кунгуре. В перерыве между съемками Мерзликин посещает святые места. Так Андрей побывал в Белогорском монастыре, где, вероятно, молился о благе близких. Снимками из поездки актер поделился в личном инстаграм-аккаунте.
Набожность Андрей Мерзликин никогда не скрывал. У знаменитости есть собственный духовник, с которым артист консультируется по многим вопросам. Кроме того, звезда кино и сериалов в свободное время служит алтарником.
Артист признается, что не является идеальным православным, но стремится это исправить. Веру Андрей Мерзликин называет "основным двигателем в жизни".
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