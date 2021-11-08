"Удивительно": невестка показала неузнаваемую Фандеру в особый день

Мнее года назад сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, Иван Янковский, женился на звезде сериала "Отель Элеон" Диане Пожарской. Молодые люди зарегистрировали отношения тайно и вскоре стали родителями. В середине лета у пары появился первенец – сын Олег. Имя ребенку дали в честь легендарного прадедушки.
Ходят слухи, что на росписи Дианы и Ивана настояла мать последнего. Дескать, Фандере очень нравится покладистая Пожарская и она рада видеть ее в качестве своей невестки. Поговаривают, что предыдущую избранницу сына, Веру Панфилову, актриса откровенно недолюбливала. Экс-возлюбленная Янковского-младшего держала потенциальную свекровь на некоторой дистанции. Мол, из-за Веры Оксана не могла контролировать сына. Впрочем, эту информацию семья никак не комментирует.
Накануне Оксана Фандера отметила 54-й день рождения. 29-летняя Диана Пожарская трогательно поздравила маму мужа в соцсетях. Актриса опубликовала редкое архивное фото свекрови.
"С днем рождения, неповторимая", – написала супруга Янковского-младшего.
Диана Пожарская не раз признавалась, что восхищена умом и красотой Оксаны Фандеры. Молодая актриса считает родственницу супруга своей музой и равняется на нее.
В комментариях к публикации звезды сериала "Отель Элеон" пользователи Сети с удивлением отметили, что Фандера и Пожарская очень похожи. На архивном портрете Оксану сложно узнать, но она действительно имеет много общих черт с невесткой.
"Удивительно, действительно мальчики подсознательно выбирают жен, похожих на маму…" – отметил кто-то из подписчиков Дианы.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин