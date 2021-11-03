"Подставила": продюсер "Великолепного века" послал желающую вернуться в сериал подлую Узерли

Турецкая историческая теленовелла "Великолепный век" выходила на экраны с 2011 года. Всего свет увидело четыре сезона теленовеллы. Последняя часть ленты имела очень низкие рейтинги.
А свежем интервью создатель "Великолепного века" Тимур Савджи назвал причину провала четвертой части. Продюсер винит во всем исполнительницу главной роли Мерьем Узерли.
По словам Савджи, Узерли в один прекрасный день просто-напросто не явилась на съемки третьего сезона. Коллеги пытались дозвониться до актрисы, но трубку никто не брал. Позднее выяснилось, что Мерьем улетела из Стамбула в Берлин. Творческому коллективу в срочном порядке пришлось искать звезде замену и перекраивать сценарий.
"Она подставила всю команду, испортила всю работу", – сказал как отрезал Савджи.
Продюсер добавил, что свинство актрисы выбило его из колеи. Савджи славится своим хладнокровием и терпением, но эта ситуация стала исключением.
Позднее, как утверждает создатель сериала, ему позвонил брат Мерьем Узерли. Родственник знаменитости пытался сгладить углы и договориться. Актриса хотела вернуться к роли Хюррем-султан.
"Нет, все кончено, можешь не возвращаться", - послал продюсер подлую Узерли на все четыре стороны.
Отметим, ранее Мерьем Узерли объяснила свой внезапный побег эмоциональными проблемами. Из-за постоянного напряжения и плотного съемочного графика у знаменитости случился нервный срыв, и она потеряла связь с реальностью.
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