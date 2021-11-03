Мария Порошина в важный день получила послание от взрослой дочери

1 ноября звезда отечественных теленовелл Мария Порошина отпраздновала день рождения. Актрисе исполнилось 48 лет. Знаменитость отметила важную дату в окружении самых близких. В личном микроблоге Порошина показала торт, украшенный свежими ягодами и безе, а также связку золотых воздушных шаров под стеклянным потолком.
Как рассказала Мария, в важный день она получила необычное послание от старшей дочери Полины. Наследница посвятила актрисе стихи. Проникновенные строки Порошина показала подписчикам. Дочь Марии считает, что однажды обретший любовь "услышит отголосок рая".
"Любовь – беспамятна,/ Она светлей, чем солнце,/ И истину в себе она хранит,/ И образ ее истинный лежит/ Как в смертном, так и в чудотворце", – написала Полина матери.
Напомним, старшей дочери Марии Порошиной 25 лет. Первенца актриса родила в незарегистрированном браке с актером Гошей Куценко. Полина Куценко пошла по стопам мамы и папы – стала актрисой. Девушка получила диплом Театрального института имени Щукина, активно играет в театре и преподает на курсах актерского мастерства.
В браке с коллегой по цеху Ильей Древновым Мария Порошина стала мамой еще трех девочек. После развода с мужем актриса произвела на свет сына, которого назвала Андреем. Имя отца младшего ребенка знаменитость скрывает.
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