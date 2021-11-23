"Постарел": в бородатом мужике не узнали Лобанова из "Интернов"

38-летний артист принял поздравления от коллег по полюбившемуся зрителям фильму и поклонников. Кристина Асмус, исполнившая в сериале "Интерны" доктора Варю, опубликовала фото с именинником в своем инстаграм-аккаунте.
Россияне помнят Лобанова молодым и гладковыбритым. На снимке же с актерами он предстал с густой длинной бородой. 38-лентего Александра Ильина фолловеры сначала даже не узнали. "А что с Лобановым?", "Лобанов постарел", "Ильина не узнать", – высказались подписчики.
Кристина Асмус же оставила коллеге добрые слова в его праздник. Артистка назвала Александра Ильина сумасшедше талантливым, верный своим принципам, ищущим и невероятным человеком.
Отметим, что на радость поклонникам Лобанова все же выяснилось, что борода у актера – только часть образа для фильма "Собор". Оказывается, коллеги поздравляли его прямо на съемочной площадке. В своем же инстаграм-аккаунте Александр Ильин предстал с гладко выбритым лицом.
Напомним, в апреле звезда сериала "Интерны" Александр Ильин вновь стал отцом. У артиста появился второй сын. Александр и его супруга Юлия назвали мальчика Ярославом. У пары, к слову, еще подрастает трехлетний малыш Саша.