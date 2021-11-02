Как две капли воды: Анна Банщикова из "Ищейки" показала подросшую дочь

Младшей дочери Анны Банщиковой, Машеньке, весной исполнилось четыре года. Наследница знаменитости уже пошла по маминым стопам – с ранних лет она снимается в кино. В сериале "Ищейка" малышка исполнила роль сына главной героини.
Как рассказывала Анна, Маша осознала, что играет мальчишку, только к концу пятого сезона. Девочка попала на площадку слишком маленькой, поэтому первое время не понимала происходящего вокруг. Банщикова не скрывает, что работать в кадре со своим ребенком проще, чем с чужим. По словам актрисы, убедить постороннего малыша называть тебя мамой перед камерой – невероятно сложная задача.
Дочка Банщиковой получала гонорар за съемки в "Ищейке". Заработанные крохой деньги Анна уже потратила. Впрочем, в будущем актриса собирается вернуть наследнице ее зарплату.
В личном микроблоге Анна Банщикова опубликовала свежее фото подросшей дочки. Кроха запечатлена в костюме для Хэллоуина. В руке малышка держит оранжевое ведерко, наполненное сладостями.
Подписчики отметили в комментариях, что Машенька растет копией своей знаменитой мамы. Дескать, актриса и ее дочь как две капли воды похожи.
"Какая красотка, вся в маму🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "❤️ точно принцесса шоколадная", "Как похожа на мамочку", – рассуждают обитатели интернета.
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