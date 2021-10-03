Звезду "Моей прекрасной няни" экстренно госпитализировали

Ольга Прокофьева была госпитализирована с коронавирусом после поездки в Краснодарский край. Актриса почувствовала симптомы ковида и вызвала врачей.

Известная по сериалу "Моя прекрасная няня" на телеканале СТС российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Прокофьева была госпитализирована несколько дней назад в больницу после заражения коронавирусной инфекцией.

Известно, что в конце сентября актриса вернулась в столицу из Краснодара, после чего почувствовала себя плохо. Артистка обратилась в больницу с жалобами на кашель и сильную слабость. После осмотра врача Прокофьева сдала ПЦР-тест, который показал положительный результат. Актрисе диагностировали среднетяжелую форму COVID-19.

Несмотря на самочувствие Прокофьевой, ее отправили на домашнее лечение. Врач прописал артистке лекарства и витамины. Несмотря на то, что исполнительница известной и всеми любимой роли Жанны Аркадьевны четко следовала инструкции и лечилась согласно рецепту медика, это не помогло ей, и через несколько дней актриса почувствовала себя хуже. Не справившись с болезнью самостоятельно, женщина вызвала скорую.

Звезду "Моей прекрасной няни" госпитализировали в больницу. Медики выявили у актрисы ослабленное дыхание с хрипами. При этом результаты КТ Прокофьевой обнадеживают — в ее легких обнаружена инфекция лишь в легкой степени.