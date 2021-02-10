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Сериалы
Звезда

Звезда "Моей прекрасной няни" раскрыла простые секреты сохранения молодости

Ольга Прокофьева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
57-летняя Ольга Прокофьева выглядит намного моложе своих лет. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" раскрыла секреты красоты и стройности.
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По мнению артистки, качество кожи и волос напрямую зависит от питания. Прокофьева призывает ограничить употребление вредных продуктов, а также навсегда отказаться от курения. Звезда сериала "Прекрасная няня" не придерживается какой-либо особой диеты. Артистка привыкла есть мало.

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Моя прекрасная няня (сериал)

Знаменитость периодически посещает косметолога. Ольга Прокофьева считает, что эстетическая медицина сейчас на очень высоком уровне, поэтому надо пользоваться ее достижениями. Артистка сериала "Моя прекрасная няня" не говорит о пластических операциях – их она никогда не делала. Знаменитость предпочитает инъекционные методики и легкие массажи.

В холодное время года Ольга Прокофьева пользуется жирными кремами для лица. В любимое средство актриса иногда добавляет капельку косметического масла – получается питательная маска. Состав знаменитость наносит плотным слоем и ждет пока кожа впитает нужное. Излишки средства артистка снимает бумажной салфеткой. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" заметила, что косметическое масло укрепляет корни бровей и ресниц.

Нельзя забывать, считает артистка, о важности улыбки на лице и блеска глаз. Прямая спина делает любую женщину на десять лет моложе.

Каждое утро звезда сериала "Моя прекрасная няня" делает гимнастику. Знаменитость предпочитает отжимания, приседания и другие упражнения для ног. Некоторые движения Ольга Прокофьева умудряется выполнять во время чистки зубов.

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Автор: 10 февраля 2021, 16:30 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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