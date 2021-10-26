Звезда фильма "Вор" оформила развод с дядей Дмитрия Медведева

Звезда сериала "9 месяцев" и фильма "Вор" Екатерина Редникова в свежем интервью раскрыла подробности личной жизни. 48-летняя знаменитость призналась, что развелась официально.
В 2008 году актриса стала женой продюсера Сергея Конова, который приходится дядей политику Дмитрию Медведеву. В 2012 году Екатерина подарила избраннику сына Лавра. Ребенок пары родился в одной из клиник Лос-Анджелеса.
"Мы давно разошлись, а недавно и официально развелись", – поделилась звезда кино и сериалов.
Редникова отметила также, что за время брака с Коновым разучилась готовить. Дело в том, что продюсер обожал баловать семейство вкусными блюдами и супругу к плите не пускал. После развода Сергей и Екатерина остались друзьями и вместе заботятся о ребенке. Актриса продолжает проживать в США, но периодически приезжает в Россию.
Сын Екатерины, Лавр, говорит на двух языках. В Америке мальчик ходил в русский детский сад, где его научили читать, писать и считать. Ребенок часто сопровождает родительницу в поездках по России.
Отметим, слухи о проблемах в браке Редниковой и Конова появились еще в 2015 году. Сплетни спровоцировало появление Екатерины на красной дорожке Московского кинофестиваля в компании бизнесмена из Аргентины.
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