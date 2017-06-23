Редникова выставила напоказ приплюснутую грудь

В столице состоялось одно из главных событий сезона – открытие 39-ого Международного кинофестиваля. По красной дорожке прошлось множество отечественных знаменитостей, продемонстрировавших публике замысловатые наряды. Среди артистов оказалась и редкий гость вечеринок актриса Екатерина Редникова. Она потрясла публику своим смелым декольте. По словам некоторых фанатов, грудь артистки буквально была "приплюснута" под платьем.
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