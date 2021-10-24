Скончался режиссер культового фильма "Особенности национальной охоты" Александр Рогожкин

На 73-м году жизни скончался режиссер культовых картин "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" Александр Рогожкин. Печальную новость подтвердили в пресс-службе Ленфильма. Причина смерти пока неизвестна.
Стоит отметить, что Рогожкин также работал над созданием сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Всего на счету режиссера около 15 картин.
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