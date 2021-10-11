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Шоу-бизнес
Кадр из фильма "Все будет хорошо!" Кадр из фильма "Все будет хорошо!" Кадр из фильма "Все будет хорошо!"
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Кадр youtube.com Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com Кадр из фильма "Всё будет хорошо" (1995) +1

Алкоголизм, колония, болезни: что стало с актерами из фильма "Все будет хорошо!" после съемок

Не все актеры обрели свое счастье и смогли построить карьеру
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Фильм "Все будет хорошо!" Дмитрия Астрахана вышел на экраны в 1995 году. Теплая, но простая история полюбилась россиянам настолько, что до сих пор остается популярной. Однако о многих актерах картины, спустя 25 лет после ее выхода, почти ничего не слышно. Как живут сейчас звезды легендарного фильма?

Анатолий Журавлев

Кадр из фильма "Все будет хорошо!"

Анатолий Журавлев, который исполнил роль Коли Орлова, хоть и сыграл не самого любимого зрителями персонажа, сделал этот очень профессионально. Поэтому после выхода картины Анатолий Анатольевич получил приглашение в популярный сериал "День рождения буржуя", а после снялся в фильме "Брат".

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

В личной жизни Анатолия Анатолиевича было не все просто. Первую супругу Наталью Дубонос артист встретил в годы студенчества. Пара поженилась, когда у артиста уже был внебрачный ребенок, но так и не смогла завести своих. А через 20 лет брака Дубонос узнала о тайной дочери Журавлева от актрисы Татьяны Шитовой, и супруги разошлись. В 2013 актер женился во второй раз — сейчас 558-летний Анатолий Анатолиевич и его жена Полина вместе растят сына.

Ирина Мазуркевич

Кадр из фильма "Всё будет хорошо" (1995)

Ирина Мазуркевич уже была известной актрисой на момент съемок в фильме "Все будет хорошо!". Звезда снималась в кино, играла в театре и даже устраивала свою личную жизнь с женатым актером Анатолием Равиковичем на глазах у всей страны.

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

Коллеги познакомились на сцене, Равикович влюбился и оставил первую супругу, а Мазуркевич заработала репутацию разлучницы. Пара прожила вместе много счастливых лет, а в 2012 году актриса потеряла супруга. Через два года после смерти мужа, спустя девять лет затишья в карьере, она вернулась в кино.

Даже в свои 63 года Мазуркевич не перестает удивлять поклонников — на экранах она появляется редко, зато в позапрошлом году во второй раз вышла замуж.

Марк Горонок

Кадр из фильма "Все будет хорошо!"

47-летний Марк Горонок прожил несладкую жизнь: в какой-то момент он стал весьма востребованным актером, настрадался от проблем со здоровьем, попал в колонию, а в 90-х променял популярность на бутылку и ушел в многолетний запой, так и не найдя свое счастье в личной жизни.

Кадр youtube.com

Горонок заработал дурную славу скандалиста, однако осознал свои ошибки и не теряет надежды однажды наверстать упущенное в актерской карьере.

Александр Збруев

Кадр из фильма "Все будет хорошо!"

83-летний актер Александр Збруев был востребованным актером и до выхода фильма "Все будет хорошо!". Именно поэтому его персонаж, Константин Смирнов, получился ярким и так полюбился зрителям.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До начала нулевых Збруев много играл в кино, но после пропал с радаров. За последние 10 лет артист появлялся на экранах трижды, а сейчас страдает от проблем со здоровьем — сил хватает только на работу в "Ленкоме".

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Кадр из фильма "Все будет хорошо!"
11 октября 2021, 23:58 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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