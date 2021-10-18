"Опухоль сильно проникла мозг": Безрукова откровенно о тщетной борьбе с раком

Детство актрисы Ирины Безруковой сложно назвать беззаботным. Когда артистке исполнилось восемь лет, ее папа ушел из семьи. Родитель знаменитости много пил. Приложившись к рюмке он становился, мягко говоря, агрессивным. Однажды непутевый отец Безруковой отправился на родину, на Украину. С тех пор Ирина его не видела.
После отъезда отца тяжело заболела мама актрисы, Людмила Ивановна. У женщины обнаружили новообразование в головном мозге. Медики считали, что опухоль доброкачественная, однако позднее выяснилось, что это не так.
Родительница артистки перенесла две операции. Последняя была неудачной. "Ей открывали череп, но опухоль сильно проникла мозг", - рассказала Безрукова в свежем интервью.
Образование попытались вырезать. Во время процедуры медики случайно повредили аорту из-за чего Людмила Ивановна потеряла много крови. По словам знаменитости, в итоге ее родительницу выписали умирать домой.
Ирина и ее сестра Ольга остались под опекой бабушки. Пенсионерка работала дворником, чтобы прокормить внучек и прикованную к кровати дочь. Денег на сиделку не было, поэтому Ирина и Ольга сами ухаживали за тяжелобольной родительницей. Людмила Ивановна практически не говорила и таяла на глазах. Мать Ирины Безруковой умерла в 38 лет.
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