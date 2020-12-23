Сценаристы "Склифосовского" Марии Куликовой: Мы статистов возьмем, а вы будете просто озвучивать!

Пандемия напомнила Марии Куликовой, как сильно она любит свою работу. Звезда сериала "Склифосовский" не откажется от профессии, даже разбогатев.

Восьмой сезон медицинской теленовеллы, по словам актрисы, снимали летом и осенью 2020 года. На площадке сериала "Склифосовский" строго соблюдались противоэпидемические правила. Художники по гриму, например, работали в масках и специальных пластиковых забралах. В таком же режиме, как заметила Мария Куликова, снимается сейчас девятая часть картины.

Как рассказала артистка, в новых эпизодах сериала "Склифосовский" тема коронавируса подниматься не будет. Сценаристы сознательно отказались затрагивать историю с пандемией, чтобы не переодевать актеров в защитные костюмы, в которых не видно даже глаз.

"Если мы вас всех в эти костюмы оденем, то за что будем деньги платить? Мы статистов возьмем, а вы будете просто озвучивать!" – процитировала сценаристов ленты Мария Куликова.

Актриса отметила также, что тема вируса уже всех порядком утомила. Авторы не стали напоминать зрителю об уже набившей оскомину пандемии.

На карантине из-за COVID-19 Мария Куликова стала иначе относиться к работе. Теперь знаменитость испытывает чувство благодарности даже в том случае, если выпадает тяжелая ночная смена. Знаменитость рада уже самой возможности трудиться.

"Даже если у меня будет очень много денег, я продолжу работать", – поведала звезда сериала "Склифосовский".