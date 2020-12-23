"Вот уже почти год я хожу на свидания": Дарья Мельникова сделала неожиданное заявление

С 2013 года актриса ситкома "Папины дочки" замужем за коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. У пары двое детей – в 2015 году родился их первенец Артур, а через три года на свет появился второй сынишка Марк.
Мельникова – ответственная мама, которая все свободное время проводит с наследниками. Дарья многое делает для развития отпрысков, занимается с ними, читает специализированную литературу. Актриса также ведет блог для родителей, где делится ценными знаниями о воспитании детей.
В личном "Инстаграм" Дарья Мельникова неожиданно сообщила, что начала уделять время себе. "Вот уже почти год как я хожу на свидания....с собой", – поведала актриса сериала "Папины дочки".
Оказалось, что знаменитость устраивает себе моменты тишины и спокойствия. По словам Мельниковой, первое время эти ее "свидания" являлись обычным "разбором полетов", во время которого она думала только о неудачах. Теперь же все иначе: Дарья начала акцентировать внимание на победах, прислушиваться к себе.
По словам звезды сериала "Папины дочки", устроить вечер тишины, имея двоих детей – сложная задача. Такие моменты приходится планировать чуть ли не за месяц.
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