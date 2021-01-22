"Это диагноз": Арзамасова вспылила из-за хамства и обвинений в браке по расчету

В конце 2020 года актриса стала женой известного фигуриста Ильи Авербуха. Бракосочетание пары было тайным, даже самые близкие друзья узнали о нем из СМИ.
Свадьба Арзамасовой и Авербуха широко обсуждалась в Сети. На Лизу обрушилась лавина негатива, дескать, она пошла под венец с человеком, который на 22 года старше. Говорили, что звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж по расчету. Этому союзу предрекали скорый крах.
В личном микроблоге Лиза Арзамасова ответила недоброжелателям. Актриса предложила всем, кого раздражает ее персона, отписаться от аккаунта.
"Не нужно наблюдать за людьми, которые вас раздражают и которые вам настолько не нравятся, что аж хочется гадость написать", – отбрила завистников Лиза.
Звезда сериала "Папины дочки" рассказала о борьбе с нападками. По словам артистки, единственное спасение в данном случае – бан. Арзамасова блокирует нахальных подписчиков раз и навсегда. Лиза пробовала говорить с недругами по-хорошему, к сожалению, обычно это ни к чему не приводит.
Знаменитость считает, что хамам нет оправданий. Лиза Арзамасова может простить бестактность детям и подросткам, однако вести себя так во взрослом возрасте недопустимо. "Чаще всего это диагноз", – вспылила звезда сериала "Папины дочки".
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