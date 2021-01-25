"Мы и не расставались": экс-жена рассказала о регулярных встречах с несвободным Половцевым

В последнее время Соболевскую и Половцева постоянно видят вместе. Актер и режиссер были замечены в театре и на презентации. Более того, Александр получил роль в фильме "Кроличья лапа", который продюсировала Юлия. По слухам, Соболевская появлялась на площадке картины только в рабочие смены Половцева.
В свежем интервью, актер сериала "Улицы разбитых фонарей" заявил, что дружит с бывшей женой. У Половцева и Соболевской есть общий 29-летний сын Степан, который год назад сам стал отцом. У знаменитостей подрастает внук Эрик.
"Естественно, на праздники и дни рождения мы с Юлей приходим к нашим детям вдвоем", – сказал Александр Половцев журналистам.
Юлия Соболевская, в свою очередь, также не отрицает теплых чувств к бывшему супругу. "У меня такое впечатление, что мы и не расставались", – сказала она репортерам. По словам режиссера, Александр Половцев сейчас бывает в ее доме чаще, чем во времена их брака. Знаменитости встречаются для совместного приобретения подарков для близких, либо во время поездок к сыну и внуку.
Журналисты, беседовавшие с Соболевской, прямо спросили о ее возможном воссоединении с Половцевым. Юлия рассмеялась и ушла от ответа. "Поживем – увидим", – сказала она.
Напомним, актер сериала "Улицы разбитых фонарей" официально женат на Эсане Муратовой. У пары двое детей – пятилетний Андрей и трехлетняя Яна. Ранее супруга Александра Половцева говорила о том, что в ее браке есть проблемы.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый
Вы хотели бы жить в дворце?
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..