Умерла актриса из сериала "Остаться в живых"

Актриса известна по ролям в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых". Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.

О кончине знаменитости сообщили на ее официальной странице в "Твиттер". Скорбную новость подтвердил американский сценарист Джозеф Майкл Стражински, создавший картину "Вавилон-5". Причина смерти Миры Фурлан не сообщается.

"Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней", – прокомментировал Стражински случившееся.

Отметим, ранее ходили слухи о нездоровье звезды сериала "Остаться в живых". Точный диагноз никогда не назывался, однако было известно, что состояние Фурлан постепенно ухудшается. Близкие не теряли надежд на выздоровление актрисы.

Напомним, Мира Фурлан появилась на свет на территории бывшей Югославии. Знаменитость окончила Загребскую Академию театра, кино и телевидения. Артистка вышла замуж за серба Горана Гайича. В 1991 году Фурлан вместе с супругом переехала в Америку. Избранник знаменитости – режиссер, именно он помог ей получить роль в картинах "Вавилон-5" и "Остаться в живых". В США у Фурлан и Гайича родились дети.