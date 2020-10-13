Звезда "Холопа" Ольга Дибцева: В трусах известного актера ревнивая жена нашла мои волосы

Звезда сериала "Мылодрама" и фильма "Холоп" вспомнила забавный случай, который произошел с ней на съемках. 34-летняя Ольга Дибцева рассказала о неудаче при съемках пикантного эпизода.

По словам актрисы, в одном из проектов она работала с очень известным актером. Фамилию партнера по кадру Ольга Дибцева называть отказалась. У этого артиста, как сообщила звезда "Холопа", очень ревнивая жена – даже сцены с поцелуями под строжайшим запретом.

"И вот наступает "День X". Мой партнер сидит на гриме и явно нервничает, но не упускает возможность шуточки пошутить. Ведет себя как школьник перед экзаменом", – поведала Ольга.

Как оказалось, супруга строго-настрого запретила артисту сниматься с Дибцевой в постельной сцене. Актер пообещал зазнобе договориться с режиссером, мол, в пикантном эпизоде он не появится.

Данное слово мужчина не сдержал. Партнер звезды "Холопа" понадеялся, что к моменту премьеры его супруга забудет о картине и не посмотрит ее.

В момент съемок интимной сцены артист решил продемонстрировать сильное желание. В порыве страсти коллега схватил Ольгу за волосы и сорвал прикрепленные ранее гримерами накладные пряди. По словам Дибцевой, постельный момент пришлось переснимать пять раз.

"Волосы он мне выдергивал пять дублей подряд, всю меня исколол щетиной. Короче, оторвался чувак", – отметила актриса.

На следующий день Ольга заметила, что партнер ее старательно избегает и прячет глаза. Гримеры сообщили Дибцевой, что супруга знаменитости узнала о том, что произошло накануне на съемках.

"Когда он вырывал мне приклеенные пряди, одна из них попала ему в трусы, и с ней он ушел домой. И эту прядь обнаружил не он сам, а его ревнивая жена", – поведала звезда сериала "Холоп" Ольга Дибцева.