Инфаркты, кома, пьяные драки: как живет вернувшийся с того света Валерий Гаркалин

Зрители обожают актера за комедийный талант. Самые заметные роли Валерия Гаркалина в картинах "Катала", "Белые одежды" и "Ширли-мырли". К сожалению, в последние годы артист практически не снимается. Ходят слухи, что у знаменитости проблемы с алкоголем и слабое здоровье.

В 1988 году Валерий Гаркалин окончил ГИТИС. Через год после получения диплома артист попробовал себя в кино – снялся в картине Сергея Бодрова-старшего "Катала". Популярность Гаркалину подарила лента 1995 года "Ширли-мырли", где он сыграл трех братьев-близнецов Шниперсонов-Кроликовых-Алмазовых.

Валерий Гаркалин 30 лет был женат на Екатерине Гаркалиной. Супруга подарила знаменитости дочь Нику. В 2009 году жена актера скончалась от рака. Поговаривают, что после кончины избранницы артист начал выпивать. Звезда кино пыталась заглушить спиртным боль от утраты, но становилось только хуже.

Отметим, что о проблемах Гаркалина с алкоголем говорили еще в начале 90-х. Во время съемок в картине "Белые одежды", как говорят, Валерий ушел в запой. Актера даже хотели выгнать из картины. Добавим, что во время работы над "Белыми одеждами" у Валерия Гаркалина был роман с Людмилой Гурченко. Об интрижке со звездой советского экрана актер говорил в одном из интервью.

Летом 2008 года Гаркалин перенес инфаркт. Знаменитость почувствовала недомогание прямо на сцене. Доиграв, Валерий ушел за кулисы, там он рухнул на пол. У артиста была остановка сердца. Медики вытащили артиста с того света.

"Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем эти утюги на теле, которые остались от дефибриллятора", – говорила знаменитость. В ноябре 2008 года звезда фильма "Ширли-мырли" перенесла второй инфаркт.

В 2015-м нетрезвый Гаркалин подрался с соседом. Артисту выбили зуб и сломали нос. Спустя год знаменитость вновь попала в неприятности – пьяного Валерия доставили в больницу с травмами живота и грудной клетки. Звезда кино сообщила медикам, что травмировалась в своей квартире.

В начале 2018-го Валерий Гаркалин вновь оказался на волосок от смерти. Артист не лечил кашель. Болезнь переросла в пневмонию. В итоге Гаркалина с приступом удушья госпитализировали. В больнице звезде кино стало хуже – артист две недели был без сознания, затем его ввели в искусственную кому. Актер долго возвращался к нормальной жизни – ему пришлось вновь учиться говорить и ходить.

В июле 2020 года опять появились тревожные новости о Валерии Гаркалине. СМИ сообщали, что актер "Ширли-мырли" попал к медикам с травмами головы и изрезанным лицом. Позднее артист опроверг эту информацию.

Сегодня состояние здоровья не позволяет 66-летнему Валерию Гаркалину сниматься в кино и играть на сцене. Между тем знаменитость преподает в ГИТИСе. Артист числится педагогом кафедры эстрадного искусства. В разгар пандемии Гаркалин читал лекции студентам онлайн.

Гаркалин – дважды дедушка. В 2012 году у артиста появился внук Тимофей, в 2018-м внучка Екатерина. Дочь Валерия, Ника, работает театральным продюсером.